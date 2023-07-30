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На юго-востоке Ирана от наводнения пострадали более 130 человек

На юго-востоке Ирана от наводнения пострадали более 130 человек По меньшей мере 133 человека пострадали в результате наводнения в провинции Систан и Белуджистан, расположенной на юго-востоке Ирана и считающейся одной из самых засушливых провинций исламской республики.
В регионе
30 июля 2023 г. 14:13
На юго-востоке Ирана от наводнения пострадали более 130 человек

По меньшей мере 133 человека пострадали в результате наводнения в провинции Систан и Белуджистан, расположенной на юго-востоке Ирана и считающейся одной из самых засушливых провинций исламской республики.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом сообщил глава местного филиала Иранского общества Красного Полумесяца.

Наводнение вызвал разлив реки Сарбаз, который, в свою очередь, был спровоцирован началом сезона муссонных дождей 27 июля. Уровень воды в реке достиг своего максимума с 1985 года. Из-за воздействия природной стихии была повреждена дамба, в результате чего 80 жилых домов оказались затоплены.

Местные власти предупреждают, что есть риск повторного разлива рек.

Как правило, эта провинция страдает от регулярно обрушивающихся на нее песчаных бурь. В последний раз от воздействия стихии со 2 по 7 июля пострадали более 1 тыс. человек.

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