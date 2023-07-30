На юго-востоке Ирана от наводнения пострадали более 130 человек

По меньшей мере 133 человека пострадали в результате наводнения в провинции Систан и Белуджистан, расположенной на юго-востоке Ирана и считающейся одной из самых засушливых провинций исламской республики.
Как передает
Наводнение вызвал разлив реки Сарбаз, который, в свою очередь, был спровоцирован началом сезона муссонных дождей 27 июля. Уровень воды в реке достиг своего максимума с 1985 года. Из-за воздействия природной стихии была повреждена дамба, в результате чего 80 жилых домов оказались затоплены.
Местные власти предупреждают, что есть риск повторного разлива рек.
Как правило, эта провинция страдает от регулярно обрушивающихся на нее песчаных бурь. В последний раз от воздействия стихии со 2 по 7 июля пострадали более 1 тыс. человек.