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На юго-востоке Ирана более 730 человек пострадали от песчаной бури

На юго-востоке Ирана более 730 человек пострадали от песчаной бури По меньшей мере 733 человека пострадали в результате песчаной бури, которая накрыла иранскую провинцию Систан и Белуджистан на юго-востоке исламской республики.
В регионе
13 августа 2023 г. 15:36
На юго-востоке Ирана более 730 человек пострадали от песчаной бури

По меньшей мере 733 человека пострадали в результате песчаной бури, которая накрыла иранскую провинцию Систан и Белуджистан на юго-востоке исламской республики.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на замглавы Университета медицинских наук провинции.

Согласно его сведениям, за последние четыре дня в медучреждения на севере Систана и Белуджистана обратились за помощью по меньшей мере 733 человека. 58 из них по-прежнему вынуждены оставаться под присмотром специалистов. У пострадавших наблюдаются проблемы с дыханием, а также сердечно-сосудистой и зрительной системами, отмечают медики.

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