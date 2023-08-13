На юго-востоке Ирана более 730 человек пострадали от песчаной бури

По меньшей мере 733 человека пострадали в результате песчаной бури, которая накрыла иранскую провинцию Систан и Белуджистан на юго-востоке исламской республики.

По меньшей мере 733 человека пострадали в результате песчаной бури, которая накрыла иранскую провинцию Систан и Белуджистан на юго-востоке исламской республики.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на замглавы Университета медицинских наук провинции.

Согласно его сведениям, за последние четыре дня в медучреждения на севере Систана и Белуджистана обратились за помощью по меньшей мере 733 человека. 58 из них по-прежнему вынуждены оставаться под присмотром специалистов. У пострадавших наблюдаются проблемы с дыханием, а также сердечно-сосудистой и зрительной системами, отмечают медики.