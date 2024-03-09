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На юге Украины зафиксировали вспышку скарлатины

На юге Украины зафиксировали вспышку скарлатины Количество случаев заболевания скарлатиной существенно возросло в Одесской области на юге Украины, уже зафиксирован один летальный исход.
В регионе
9 марта 2024 г. 18:55
На юге Украины зафиксировали вспышку скарлатины

Количество случаев заболевания скарлатиной существенно возросло в Одесской области на юге Украины, уже зафиксирован один летальный исход.

Как передает Report, об этом сообщил региональный центр контроля и профилактики болезней.

Согласно данным, опубликованным на странице центра в Facebook, с начала года в Одесской области уже зафиксирован 61 случай заболевания среди детей, в том числе один летальный от осложнений. В то время как за весь прошлый год было зарегистрировано 182 случая.

В центре контроля и профилактики объяснили рост числа заболевших "очередным цикличным подъемом". Уточняется, что последний такой подъем фиксировали в 2014 году, тогда заболели 355 человек.

Скарлатина - острая инфекционная болезнь, проявляется повышением температуры тела, воспалением и кожной сыпью. Заражение происходит главным образом воздушно-капельным путем или через вещи больного. Инфекция чаще всего поражает детей в возрасте от двух до восьми лет.

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