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На юге Украины сбиты иранские дроны-камикадзе

На юге Украины сбиты иранские дроны-камикадзе На юге Украины ВСУ сбили три дроны-камикадзе, которыми РФ атаковала Одесскую и Николаевскую область.
В регионе
8 октября 2022 г. 06:28
На юге Украины сбиты иранские дроны-камикадзе

На юге Украины ВСУ сбили три дрона-камикадзе, которыми РФ атаковала Одесскую и Николаевскую область.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявили в службе связей с общественностью воздушного командования "Юг".

"Враг продолжает терроризировать юг Украины беспилотниками иранского производства. Так, российские войска атаковали тремя дронами-камикадзе "Shahed-136" Одесскую и Николаевскую область. Все три крылатые камикадзе, были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna vilayətlərinə hücum edən daha 3 İran istehsalı dron məhv edilib

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