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На юге Турции установилась аномальная жара

На юге Турции установилась аномальная жара Высокая температура зарегистрирована в турецких провинциях Адана и Диярбакыр на юге и юго-востоке Турции.
В регионе
19 июля 2023 г. 10:39
На юге Турции установилась аномальная жара

Высокая температура зарегистрирована в турецких провинциях Адана и Диярбакыр на юге и юго-востоке Турции.

Как передает Report, об этом пишет газета Hürriyet.

Накануне термометры показывали соответственно 52 и 48 градусов, от невыносимой жары страдают не только люди, но и животные, пустуют улицы и площади.

Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары в Турции обновляются рекорды потребления электроэнергии, ежедневно возникают многочисленные лесные пожары.

"Вчера в Диярбакыре был один из самых жарких дней за всю его историю. В городе, где температура достигала 48 градусов, улицы и площади оставались пустыми в течение всего дня. В Адане, где термометры показывают 52 градуса, от жары страдают не только люди, но и животные. Животноводы часто поливают своих животных из шлангов", - пишет газета.

Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет.

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