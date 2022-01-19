На юге Турции прошли самые мощные за полвека снегопады

Самые мощные за последние 54 года снегопады парализовали транспортное сообщение в южной турецкой провинции Газиантеп.

Самые мощные за последние 54 года снегопады парализовали транспортное сообщение в южной турецкой провинции Газиантеп.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Milliyet, толщина снежного покрова за сутки составила от 0,5 м до 1 м в различных областях провинции.

Обильные осадки начали выпадать в регионе со вторника. Снег заблокировал местные автодороги и междугородные трассы, которые используются для грузоперевозок.

Минобороны Турции направило в регион два военных вертолета для эвакуации заблокированного в горных областях населения. Управление по чрезвычайным ситуациям республики и местная администрация задействовали около 900 единиц спецтранспорта и техники для расчистки трасс.

Метеорологи отмечают, что такая погода в регионе еще сохранится. Метровый слой снега в Газиантепе последний раз был зарегистрирован в 1968 году. В 2016 году толщина снежного покрова была 33 см.