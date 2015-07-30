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    ​На юге Турции произошло землетрясение

    Землетрясение произошло на побережье в провинции Мерсин

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ На южном средиземноморском побережье Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла, сообщает Report со ссылкой на телеканал TRT.

    Согласно информации Института исследования землетрясений, землетрясение произошло на побережье в провинции Мерсин в час ночи по местному времени.

    Землетрясение также почувствовали жители провинций Адана, Хатай, Османийе, Мерсин, Кахраманмарас и Газиантеп.

    Несколько граждан покинули свои дома и вышли на улицы после землетрясения.

    На данный момент нет никакой информации о пострадавших или о повреждениях.

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