​На юге Турции произошла перестрелка: двое полицейских ранены и двое боевиков ликвидированы

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) напали на полицейских, охранявших здание местной исполнительной власти, минувшей ночью в турецкой провинции Мардин, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

В результате два представителя правоохранительные органов получили различные ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Отмечается, что нападавшие применили ручные гранаты и автоматическое оружие для обстрела здания и полицейских. Силовики открыли ответный огонь, однако нападавшим удалось скрыться.

После атаки в район были стянуты подразделения спецназа, которые начали блокировать кварталы в поисках боевиков. В одном из районов вспыхнула новая перестрелка, в результате которой два члена РПК были застрелены. У них изъято оружие и документы.