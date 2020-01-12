​На юге Турции началась операция Kapan-2

В провинции Хатай на юге Турции в воскресенье 12 января началась очередная масштабная антитеррористическая операция.

Как передает Report, об этом сообщает “Anadolu”.

В МВД страны, сообщили, что в операции, получившей название Kapan-2 (Капкан-2), задействованы 585 сотрудников сил правопорядка, в том числе полицейских и жандармов.

Задачей участников операции является полное устранение угрозы террористов РКК в районе горной гряды Аманос.

Уже в первые часы операции было выявлено убежище террористов и три склада с оружием, уничтожено одно самодельное взрывное устройство.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.