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На юге Сахалина из-за метели объявили экстренное предупреждение

На юге Сахалина из-за метели объявили экстренное предупреждение Спасатели объявили на 12 января экстренное предупреждение в восьми районах юга Сахалина в связи с прогнозируемой непогодой.
В регионе
10 января 2024 г. 09:56
На юге Сахалина из-за метели объявили экстренное предупреждение

Спасатели объявили на 12 января экстренное предупреждение в восьми районах юга Сахалина в связи с прогнозируемой непогодой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию", - рассказали в управлении.

По информации местных синоптиков, утром и днем 12 января на территории Макаровского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируется сильный снег, местами очень сильный, метель, видимость 500 м и менее при ветре в порывах 15-20 м/с, лавиноопасно. Сейчас в Сахалинской области спокойная погода, преимущественно без осадков и ветра. Температура воздуха в Южно-Сахалинске составляет -11 градусов.

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Версия на английском языке Emergency warning issued in Russia's Sakhalin due due to snowstorm

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