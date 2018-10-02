На юге России проходят масштабные военные учения

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Основные силы Южного военного округа (ЮВО) России задействованы в масштабном двустороннем командно-штабном учении (КШУ), проходящем на восьми общевойсковых полигонах округа, в том числе в Армении, Абхазии и Южной Осетии, сообщает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

В сообщении ЮВО отмечается, что это "беспрецедентное учение", в котором будут применены все новые формы и способы ведения современных боевых действий, в том числе полученные в Сирии.

Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников сообщил, что КШУ станут самыми масштабными в округе за последние 30 лет.