На юге России начались учения "Кавказ-2016" с участием 12,5 тыс. военных

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2016" с участием 12,5 тыс. военнослужащих начались сегодня в Южном военном округе. Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

"5 сентября 2016 года на территории Южного военного округа стартовало стратегическое командно-штабное учение Вооруженных сил Российской Федерации "Кавказ-2016" ... В учении принимают участие около 12,5 тыс. военнослужащих, авиация, боевая техника и корабли", - говорится в сообщении.

Учения пройдут на полигонах Южного военного округа, в акваториях Черного и Каспийского морей с 5 по 10 сентября.