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На юге Ливана при ударе израильского БПЛА погибли два человека

На юге Ливана при ударе израильского БПЛА погибли два человека В результате обстрела со стороны израильской армии населенного пункта Эн-Накура, расположенного на юге Ливана, погибли два человека.
В регионе
2 сентября 2024 г. 11:55
На юге Ливана при ударе израильского БПЛА погибли два человека

В результате обстрела со стороны израильской армии населенного пункта Эн-Накура, расположенного на юге Ливана, погибли два человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило ливанское агентство Al Wataniya.

Нападение было совершено при помощи беспилотника. Информации о том, были ли они сторонниками ливанского движения "Хезболлах" или каких-либо палестинских организаций, пока не приводится.

Отметим, что армейская пресс-служба Израиля сообщила о том, что ВВС страны нанесли ночью серию новых ударов по южным районам Ливана. Их целью стали военные объекты движения "Хезболлах".

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