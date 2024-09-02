На юге Ливана при ударе израильского БПЛА погибли два человека

В результате обстрела со стороны израильской армии населенного пункта Эн-Накура, расположенного на юге Ливана, погибли два человека.

В результате обстрела со стороны израильской армии населенного пункта Эн-Накура, расположенного на юге Ливана, погибли два человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило ливанское агентство Al Wataniya.

Нападение было совершено при помощи беспилотника. Информации о том, были ли они сторонниками ливанского движения "Хезболлах" или каких-либо палестинских организаций, пока не приводится.

Отметим, что армейская пресс-служба Израиля сообщила о том, что ВВС страны нанесли ночью серию новых ударов по южным районам Ливана. Их целью стали военные объекты движения "Хезболлах".