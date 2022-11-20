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На юге Казахстана зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7

На юге Казахстана зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7 Сеть сейсмических станций Казахстана в воскресенье в 09:21 (07:21, бакинское время) зарегистрировала землетрясение магнитудой 5,7 на юге страны.
В регионе
20 ноября 2022 г. 08:32
На юге Казахстана зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7

Сеть сейсмических станций Казахстана в воскресенье в 09:21 (07:21, бакинское время) зарегистрировала землетрясение магнитудой 5,7 на юге страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.

"Эпицентр землетрясения расположен в 273 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 12.2. Магнитуда 5,7", - говорится в сообщении.

Как уточнили сейсмологи, землетрясение силой два-три балла (по шкале МSК-64) ощущалось в городе Талдыкорган, в селе Капал-Арасан - три балла. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

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