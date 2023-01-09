На юге Казахстана вагоны сошли с рельсов

В Туркестанской области (Казахстан) с рельсов сошло несколько грузовых вагонов.

В Туркестанской области (Казахстан) с рельсов сошло несколько грузовых вагонов.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Казахстан со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Казакстан темир жолы".

"Восьмого января в 19 часов 50 минут на станции Манкент участка Шымкент – Арыс в грузовом поезде произошел сход с рельсов вагонов. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в компании.

Сообщается, что авария не повлияла на движение других поездов. Для ликвидации последствий инцидента задействованы восстановительные поезда станций Шымкент и Арыс.

Специально созданная комиссия устанавливает причины происшествия.