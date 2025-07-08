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На юге Казахстана произошло землетрясение, в населенных пунктах ощущались толчки до 6 баллов

На юге Казахстана произошло землетрясение, в населенных пунктах ощущались толчки до 6 баллов В Жамбылской области (юг Казахстана) во вторник произошло сильное землетрясение, жители 12 населенных пунктов ощутили подземные толчки интенсивностью от 2 до 6 баллов.
В регионе
8 июля 2025 г. 14:22
На юге Казахстана произошло землетрясение, в населенных пунктах ощущались толчки до 6 баллов

В Жамбылской области (юг Казахстана) во вторник произошло сильное землетрясение, жители 12 населенных пунктов ощутили подземные толчки интенсивностью от 2 до 6 баллов.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.

"8 июля в 14:30 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Координаты землетрясения: 42.954 северной широты 72.807 восточной долготы. Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 334 км на юго-запад от города Алматы", - говорится в сообщении.

Расчетная интенсивность составила: в селе Кулан - 6 баллов, селе Мерке - 5, городе Шу - 3, селе Сарыкемер - 3, селе Толе Би - 3, городе Таразе - 3, в селах Аса, Мойынкум, Кордай, Бауыржан Момышулы, городе Каратау и селе Турар Рыскулов - 2 балла.

Пресс-служба МЧС подчеркнула, что сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

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