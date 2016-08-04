​На юге Казахстана горит нефтебаза

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В Казахстане произошел пожар на нефтебазе, сообщает Report со ссылкой РИА Новости.

"Согласно предварительной информации по пожару в Южно-Казахстанской области, на нефтебазе ТОО "Мунай" проводятся работы по тушению восьми цистерн с бензином, а также насосной станции", - заявил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслана Иманкулова.

В тушении задействованы порядка 100 пожарных и более 20 единиц техники. К месту происшествия отправился пожарный поезд.