В результате взрыва у поста ДПС на юге Дагестана погибли трое, пятеро ранены - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Трое погибли, еще пятеро получили ранения в результате взрыва около поста ДПС в Дербентском районе Дагестана. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, взрыв прогремел около Джемикентского поста ГИБДД в Дербентском районе после того, как к посту для досмотра документов подъехал автомобиль.

***10:50

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Автомобиль "Газель" взорвался cегодня утром недалеко от поста полиции на юге Дагестана. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, по предварительным данным источника в силовых структурах Дагестана жертв нет.

По его словам, ночью этот же пост обстреляли неизвестные, тогда касательное ранение получил один полицейский.