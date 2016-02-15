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    В результате взрыва у поста ДПС на юге Дагестана погибли трое, пятеро ранены - ОБНОВЛЕНО

    Ночью этот же пост обстреляли неизвестные

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Трое погибли, еще пятеро получили ранения в результате взрыва около поста ДПС в Дербентском районе Дагестана. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, взрыв прогремел около Джемикентского поста ГИБДД в Дербентском районе после того, как к посту для досмотра документов подъехал автомобиль.

    ***10:50

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Автомобиль "Газель" взорвался cегодня утром недалеко от поста полиции на юге Дагестана. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, по предварительным данным источника в силовых структурах Дагестана жертв нет. 

    По его словам, ночью этот же пост обстреляли неизвестные, тогда касательное ранение получил один полицейский.

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