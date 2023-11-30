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На Ямале возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих на месторождении

На Ямале возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих на месторождении Два человека погибли, двое пострадали из-за срыва деформированной трубы на одном из месторождений Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Следователи возбудили уголовное дело из-за нарушений требований промышленной безопасности.
В регионе
30 ноября 2023 г. 16:38
На Ямале возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих на месторождении

Два человека погибли, двое пострадали из-за срыва деформированной трубы на одном из месторождений Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Следователи возбудили уголовное дело из-за нарушений требований промышленной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении следственного управления СК по региону.

"Следственным отделом по Тазовскому району возбуждено уголовное дело по факту происшествия на месторождении, при котором пострадали четверо рабочих, двое из которых погибли, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 28 ноября на одном из месторождений Тазовского района на буровой установке в процессе демонтажа деформированной трубы произошел ее срыв. В результате происшествия двое работников погибли на месте происшествия, еще двое с телесными повреждениями доставлены в реанимационное отделение медицинского учреждения.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей территориального следственного отдела, следователя-криминалиста и сотрудников полиции.

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