На Ямале на месторождении один человек погиб, несколько ранены

Уголовное дело возбуждено о нарушении требований промышленной безопасности после происшествия на месторождении в ЯНАО.

Уголовное дело возбуждено о нарушении требований промышленной безопасности после происшествия на месторождении в ЯНАО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в результате происшествия погиб один человек, сообщили в СУ СК по региону.

"Пуровским межрайонным следственным отделом <…> возбуждено уголовное дело по факту происшествия на одном из газодобывающих предприятий по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УКРФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть граждан). По данным следствия, 26 июля 2024 года около 03:00 в правоохранительные органы поступило сообщение о происшествии на месторождении Пуровского района, при котором погиб один рабочий и еще несколько человек получили травмы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры по ЯНАО сообщили о начале проверки.

"Прокуратура Пуровского района по поручению исполняющего обязанности прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа Дениса Назаренко организовала проверку по факту хлопка на Восточно-Уренгойском месторождении. По предварительным данным, 26 июля на месторождении произошел хлопок. Пострадавшим рабочим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.