На выборы президента России приедет рекордное количество иностранных наблюдателей

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Выборы президента России 18 марта 2018 года посетит рекордное число иностранных наблюдателей.

Как передает Report, об этом сообщает "Известия".

Порядка полутора тысяч иностранных наблюдателей могут приехать на выборы главы российского государства, сообщили журналистам два источника в российских дипломатических кругах.

Повышенный интерес к голосованию подтвердили и в ЦИК РФ, где добавили, что число иностранных наблюдателей, если отталкиваться от количества запросов на аккредитацию, окажется выше первоначальных прогнозов.

В нижней палате российского парламента также назвали прибытие порядка полутора тысяч иностранных гостей "вполне реальным".