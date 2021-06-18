На выборах президента Ирана за 10 часов проголосовали 14 млн человек

Более 14 млн человек проголосовали на президентских выборах в Иране через почти 10 часов после начала голосования.

Более 14 млн человек проголосовали на президентских выборах в Иране через почти 10 часов после начала голосования.

Как передает Report, такую оценку приводит в пятницу агентство Fars News Agency.

Таким образом, доля проголосовавших избирателей к указанному времени может оставлять около 23%. При этом официальные представители властей Ирана пока не объявляли данные о явке.

На текущий момент все кандидаты проголосовали на выборах. Кроме того, свои голоса отдали духовный лидер и руководитель Али Хаменеи, действующий президент Хасан Роухани и министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф. Последний голосовал на избирательном участке в турецкой Анталье, куда приехал для участия в саммите организации "Процесс сотрудничества в Юго-Восточной Европе".