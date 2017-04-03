В новый парламент Армении проходят 4 политические силы - ОБНОВЛЕНО

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия Армении обработала около 88% бюллетеней с 1807 избирательных участков. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, за лидирующую на выборах правящую Республиканскую партию Армении проголосовали 637 252 избирателей (49,18%).

Для того, чтобы попасть в законодательный орган, партии должны преодолеть 5-процентный барьер, а партийным блокам необходимо набрать не менее 7% голосов.

Голоса избирателей распределились следующим образом: блок “Выход” – 98 196 (7,58%), партия “Свободные демократы” – 11 515 (0,89%), партия “Армянское возрождение” – 47 971 (3,70%), блок “Царукян” – 356 151 (27,56%), блок АНК-НПА – 20 717 (1,60%), Коммунистическая партия Армении – 9 412 (0,73%), блок “Оганян-Раффи-Осканян” – 27 272 (2,10%), АРФ “Дашнакцутюн” – 86 389 (6,67%).

2 апреля в Армении прошли парламентские выборы, в которых приняли участие пять партий и четыре партийных блока.

В случае, если стабильного большинства (54% мест) в парламенте не удастся сформировать спустя шесть дней после подведения окончательных итогов, то на 28-й день после выборов должен быть проведен второй тур голосования по спискам двух партий, набравших наибольшее количество голосов избирателей. Окончательные итоги голосования будут подведены и обнародованы в течение недели после выборов.

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Три политические силы проходят в парламент Армении по итогам обработки сведений с 506 избирательных участков из 2009, правящая Республиканская партия по-прежнему набирает более половины голосов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные с сайта Центризбиркома республики.

Республиканская партия Армении, лидером которой является действующий президент страны Серж Саргсян, набирает 52,12%, или 124 тыс. голосов. Блок "Царукян", возглавляемый самым богатым бизнесменом Армении Гагиком Царукяном, набирает 26%, или 62 тыс. голосов.

Партия "Дашнакцутюн" набирает 7,36% — 17,5 тыс. голосов.