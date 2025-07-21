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Кобахидзе: Правительство Грузии продолжит содействовать диалогу между Баку и Ереваном

Кобахидзе: Правительство Грузии продолжит содействовать диалогу между Баку и Ереваном Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обсудил вопросы мира и стабильности на Южном Кавказе во время встречи с министром внутренних дел Армении Арпине Саркисян, находящейся с визитом в Грузии.
В регионе
21 июля 2025 г. 16:48
Кобахидзе: Правительство Грузии продолжит содействовать диалогу между Баку и Ереваном

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обсудил вопросы мира и стабильности на Южном Кавказе во время встречи с министром внутренних дел Армении Арпине Саркисян, находящейся с визитом в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, стороны высоко оценили выход на финальную стадию переговоров по заключению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, а также выразили надежду на скорейшее подписание документа.

Премьер-министр Кобахидзе подчеркнул, что правительство Грузии готово и дальше поддерживать обеспечение устойчивого мира и стабильности в регионе, а также содействовать диалогу между Баку и Ереваном.

Отметим, что во встрече также принял участие министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе.

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Версия на азербайджанском языке Kobaxidzenin erməni nazirlə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan sülh sazişi üzrə danışıqlar müsbət qiymətləndirilib

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