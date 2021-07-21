На всей территории Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим ЧС вводится на всей территории Карелии из-за масштабных лесных пожаров в регионе. Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

Режим ЧС вводится на всей территории Карелии из-за масштабных лесных пожаров в регионе. Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

С 14 июля из-за угрозы лесных пожаров в республике действовал режим повышенной готовности. По последним данным, в Карелии действуют 38 лесных пожаров на площади 7 110 га, из них 15 пожаров на площади 1 001 га локализовано. Эвакуировано из населенных пунктов 600 человек.

В регионе установлен IV класс пожарной опасности (самый высокий - V).

Режим ЧС из-за пожароопасной обстановки также действует еще в 10 регионах России, в том числе на территории всего субъекта режим ЧС введен в Челябинской области и Республике Саха (Якутия), по данным ФБУ "Авиалесоохраны".