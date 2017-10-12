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    На востоке Украины кортеж замглавы миссии ОБСЕ столкнулся с бронетранспортером

    Согласно информации, в результате ДТП никто не пострадал

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Кортеж замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга столкнулся с бронетранспортером силовиков в районе подконтрольной Киеву Авдеевки на востоке страны. 

    Как сообщает Report, информацию распространило РИА Новости. 

    Согласно информации, в результате ДТП никто не пострадал. 

    Отмечается, что на данный момент Хуг находится в Донбассе и намерен провести в регионе мониторинг.

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