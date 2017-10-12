На востоке Украины кортеж замглавы миссии ОБСЕ столкнулся с бронетранспортером

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Кортеж замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга столкнулся с бронетранспортером силовиков в районе подконтрольной Киеву Авдеевки на востоке страны.

Как сообщает Report, информацию распространило РИА Новости.

Согласно информации, в результате ДТП никто не пострадал.

Отмечается, что на данный момент Хуг находится в Донбассе и намерен провести в регионе мониторинг.