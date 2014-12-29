 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​На востоке Турции зарегистрировано 35 градусов мороза

    Западная часть страны также встретит новый год со снегом

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Западная часть Турции встретит новый год под влиянием надвигающегося с Балкан холодного циклона.

    Как сообщает Report со ссылкой на CNN Türk, в настоящее время занимаются ликвидацией последствий снегопада в восточной части страны.

    В районе Чалдыран провинции Ван зарегистрировано 35 градусов мороза. В результате замерзли водоразделы, деревья, оледенел даже флаг страны на флагштоке напротив мечети.

    В информации отмечается, что снегом покрылась почти вся территория Турции.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi