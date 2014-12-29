​На востоке Турции зарегистрировано 35 градусов мороза

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Западная часть Турции встретит новый год под влиянием надвигающегося с Балкан холодного циклона.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN Türk, в настоящее время занимаются ликвидацией последствий снегопада в восточной части страны.

В районе Чалдыран провинции Ван зарегистрировано 35 градусов мороза. В результате замерзли водоразделы, деревья, оледенел даже флаг страны на флагштоке напротив мечети.

В информации отмечается, что снегом покрылась почти вся территория Турции.