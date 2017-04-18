В результате падения вертолета на востоке Турции погибли 12 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО-2

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Все двенадцать человек, находившиеся на борту полицейского вертолета, который потерпел катастрофу в провинции Тунджели на востоке Турции, погибли.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила во вторник администрация провинции.
"В результате катастрофы семь полицейских, один судья, один военнослужащий и три члена экипажа погибли", - говорится в сообщении администрации.
***17:08
Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Потерпевший крушение в турецкой провинции Тунджели вертолет упал после 10 минут с момента взлета.
Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, связь с вертолетом прервалась в 11:40 по турецкому времени (12:40 по бакинскому).
Согласно сообщению, экипаж вертолета, позвонив на номер 112, сообщил о семи раненых.
На место крушения направлены 43 спасателя из 5 провинций.
***15:09
Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ На востоке Турции разбился вертолет. На борту находились 12 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, вертолет разбился в провинции Тунджели.
Сообщается, что на борту находились 7 полицейских, один сержант, один cудья и трое членов экипажа.
На место направлены спасательные службы.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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