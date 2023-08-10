На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3. есть пострадавшие

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в восточной части Турции.

В результате землетрясения в провинции Малатья разрушено 1 аварийное здание, 22 человека получили легкие травмы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Йерликая.

"Жертв на данный момент нет. Разрушено одно аварийное здание. В результате паники некоторые люди выпрыгнули из окон, 22 человека получили легкие травмы", - подчеркнул министр.

22:38

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в восточной части Турции.

Как передает Report , об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD)

Эпицентр находился в 11 км к юго-западу от города Малатья, где проживают 441 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 7 км.