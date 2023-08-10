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На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3. есть пострадавшие

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3. есть пострадавшие Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в восточной части Турции.
В регионе
10 августа 2023 г. 23:55
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3. есть пострадавшие

В результате землетрясения в провинции Малатья разрушено 1 аварийное здание, 22 человека получили легкие травмы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Йерликая.

"Жертв на данный момент нет. Разрушено одно аварийное здание. В результате паники некоторые люди выпрыгнули из окон, 22 человека получили легкие травмы", - подчеркнул министр.

22:38

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в восточной части Турции.

Как передает Report, об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD)

Эпицентр находился в 11 км к юго-западу от города Малатья, где проживают 441 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 7 км.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə 5,3 maqnitudalı zəlzələ olub, tərk edilmiş bina dağılıb, xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB - 3

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