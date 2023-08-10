На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3. есть пострадавшие

В результате землетрясения в провинции Малатья разрушено 1 аварийное здание, 22 человека получили легкие травмы.
Как сообщает Report, об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Йерликая.
"Жертв на данный момент нет. Разрушено одно аварийное здание. В результате паники некоторые люди выпрыгнули из окон, 22 человека получили легкие травмы", - подчеркнул министр.
22:38
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в восточной части Турции.
Как передает
Эпицентр находился в 11 км к юго-западу от города Малатья, где проживают 441 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 7 км.