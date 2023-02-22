На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на востоке Турции.
Как передает Report, об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Эпицентр подземных толчков располагался в 61 километре к северу от города Диярбакыр с населением 644 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 5 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. По последним данным, число погибших в Турции превысило 41 тыс. человек.