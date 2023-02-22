На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на востоке Турции.

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на востоке Турции.

Как передает Report, об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр подземных толчков располагался в 61 километре к северу от города Диярбакыр с населением 644 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 5 километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. По последним данным, число погибших в Турции превысило 41 тыс. человек.