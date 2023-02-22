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На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5 Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на востоке Турции.
В регионе
22 февраля 2023 г. 12:01
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на востоке Турции.

Как передает Report, об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр подземных толчков располагался в 61 километре к северу от города Диярбакыр с населением 644 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 5 километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. По последним данным, число погибших в Турции превысило 41 тыс. человек.

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