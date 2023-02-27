В результате землетрясения на востоке Турции один человек погиб, еще 69 получили ранения

По меньшей мере один человек погиб и 69 получили ранения в результате землетрясения, произошедшего сегодня днем в районе турецкого города Малатья.
Как сообщает Report, об этом заявил глава Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) Юнус Сезер.
13:27
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщило Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
Эпицентр землетрясения - город Малатья. Очаг залегал на глубине 6,96 километра.
Кроме того, по данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), в Малатье произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,2.