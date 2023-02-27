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В результате землетрясения на востоке Турции один человек погиб, еще 69 получили ранения

В результате землетрясения на востоке Турции один человек погиб, еще 69 получили ранения На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6.
В регионе
27 февраля 2023 г. 14:30
В результате землетрясения на востоке Турции один человек погиб, еще 69 получили ранения

По меньшей мере один человек погиб и 69 получили ранения в результате землетрясения, произошедшего сегодня днем в районе турецкого города Малатья.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) Юнус Сезер.

13:27

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщило Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Эпицентр землетрясения - город Малатья. Очаг залегал на глубине 6,96 километра.

Кроме того, по данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), в Малатье произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,2.

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Версия на английском языке One dead, dozens injured in earthquake in Türkiye's Malatya
Версия на азербайджанском языке Malatyada 5,6 maqnitudada zəlzələ olub, 1 nəfər ölüb, 69 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB-3

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