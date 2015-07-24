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    ​На востоке Турции произошел взрыв в отеле

    Полицейские не исключают, что взрыв произошел в результате утечки газа

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ В отеле в городе Элязыг на востоке Турции произошел взрыв, сообщает Report со ссылкой на Sabah.

    По предварительным данным, в результате взрыва пострадали три человека.

    Полицейские не исключают, что взрыв произошел в результате утечки газа. По некоторым данным, в комнате, где произошел взрыв, хранились бутылки с жидкостью для разжигания огня.

    Элязыг находится примерно в 200 километрах к северу от Суруча, где в результате взрыва погибли порядка 30 человек.

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