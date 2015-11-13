На востоке Турции погиб военный в перестрелке с боевиками РПК

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Турецкий военнослужащий погиб, трое сотрудников безопасности ранены в провинции Ван на востоке Турции при проведении операции против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Как передает Report, об этом сообщает Anadolu со ссылкой на военный источник.

Сержант ВС Турции был убит в ходе перестрелки при штурме одного из жилых домов в городе Эрджиш провинции Ван.

Ранее силовики получили информацию о том, что в этом доме скрываются курдские боевики. Операция по их нейтрализации продолжается.