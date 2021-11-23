О нас
Report Georgia
Аудио новости

На востоке Турции нейтрализованы террористы РКК

На востоке Турции нейтрализованы террористы РКК В рамках седьмого этапа антитеррористической операции Eren Kış на территории провинции Битлис на востоке Турции нейтрализованы трое террористов.
В регионе
23 ноября 2021 г. 06:07
На востоке Турции нейтрализованы террористы РКК

В рамках седьмого этапа антитеррористической операции Eren Kış на территории провинции Битлис на востоке Турции нейтрализованы трое террористов.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.

Антитеррористическая операция проведена при поддержке ВВС Турции.

В поиске и нейтрализации террористов в провинции Битлис участвуют 680 бойцов спецназа полиции и жандармерии. В целом 38 групп спецназа прочесывают ряд районов провинции.

Цель операции - ликвидация угрозы терроризма в этой части Турции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə terrorçular zərərsizləşdirilib

Самое важное

Сотрудник Азеришыг подорвался на мине в Лачыне
Сотрудник "Азеришыг" подорвался на мине в Лачыне
22 ноября 2021 г. 20:58
Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
20 ноября 2021 г. 14:41
Солдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
ФотоСолдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
20 ноября 2021 г. 11:05
Прапорщик Госпогранслужбы подорвался на мине в Зангилане
Прапорщик Госпогранслужбы подорвался на мине в Зангилане
20 ноября 2021 г. 10:52
Помощники президентов Турции и США обсудили Карабах
Помощники президентов Турции и США обсудили Карабах
20 ноября 2021 г. 00:54
Минул год со дня освобождения Агдама 
Минул год со дня освобождения Агдама 
20 ноября 2021 г. 00:00
ООН приняла инициированную президентом Азербайджана резолюцию
ООН приняла инициированную президентом Азербайджана резолюцию
19 ноября 2021 г. 11:24
Эрдоган впервые с 2013 года провел телефонный разговор с премьером Израиля
Эрдоган впервые с 2013 года провел телефонный разговор с премьером Израиля
18 ноября 2021 г. 21:53
Помощник госсекретаря США выразила обеспокоенность напряженностью на азербайджано-армянской границе
Помощник госсекретаря США выразила обеспокоенность напряженностью на азербайджано-армянской границе
18 ноября 2021 г. 20:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi