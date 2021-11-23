На востоке Турции нейтрализованы террористы РКК

В рамках седьмого этапа антитеррористической операции Eren Kış на территории провинции Битлис на востоке Турции нейтрализованы трое террористов.

В рамках седьмого этапа антитеррористической операции Eren Kış на территории провинции Битлис на востоке Турции нейтрализованы трое террористов.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.

Антитеррористическая операция проведена при поддержке ВВС Турции.

В поиске и нейтрализации террористов в провинции Битлис участвуют 680 бойцов спецназа полиции и жандармерии. В целом 38 групп спецназа прочесывают ряд районов провинции.

Цель операции - ликвидация угрозы терроризма в этой части Турции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.