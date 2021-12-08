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На востоке Турции начался новый этап антитеррористической операции

На востоке Турции начался новый этап антитеррористической операции В провинции Ван на востоке Турции начался 12-й этап антитеррористической операции Eren Kış.
В регионе
8 декабря 2021 г. 22:10
На востоке Турции начался новый этап антитеррористической операции

В провинции Ван на востоке Турции начался 12-й этап антитеррористической операции Eren Kış.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает МВД страны.

В поиске и нейтрализации террористов в провинции участвуют 450 бойцов спецназа полиции и жандармерии. В целом 41 отряд спецназа прочесывает ряд районов приграничной провинции.

Цель операции - ликвидация угрозы терроризма в этой части Турции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.

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