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На востоке Москвы при пожаре в квартире многоэтажного жилого дома погиб один человек

На востоке Москвы при пожаре в квартире многоэтажного жилого дома погиб один человек Пожар произошел в квартире многоэтажного жилого дома на востоке Москвы.
В регионе
10 июня 2023 г. 12:18
На востоке Москвы при пожаре в квартире многоэтажного жилого дома погиб один человек

Пожар произошел в квартире многоэтажного жилого дома на востоке Москвы.

Как передает Report, об этом ТАСС в субботу сообщили в экстренных службах.

"По улице Молдагуловой, 16, корпус 2, горела квартира на девятом этаже на площади 10 кв. м. Один человек погиб. В настоящее время пожар потушен", - сказал собеседник агентства.

В прокуратуре добавили, что точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. "Ход и результаты доследственной проверки, проводимой следственным органом по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения контролируются прокуратурой", - говорится в сообщении надзорного ведомства столицы.

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