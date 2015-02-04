 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На восточной границе Ирана объявилась новая террористическая группировка

    В последние месяцы Иран активно укрепляет охрану своих границ с Афганистаном и Пакистаном

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/Террористическая организация, причисляющая себя к "Исламскому государству" (ИГ), объявила о рассредоточении своих отрядов вдоль восточных границ Ирана. В связи с этим замминистра внутренних дел ИРИ Хосейн Зольфакари объявил в среду, что силы безопасности изучают обстановку и оценивают уровень потенциальной угрозы новой группировки.

    "Группировка под названием "Исламское государство" заявила о своем существовании вдоль наших восточных границ. И мы сейчас изучаем, действительно ли она имеет отношение к ИГ", - цитирует Зольфакари агентство Fars.

    В последние месяцы Иран активно укрепляет охрану своих границ с Афганистаном и Пакистаном, откуда проникают банды, нападающие на пограничников и мирных жителей, а также торговцы, использующие ИРИ в качестве перевалочного пункта для транспортировки наркотиков в страны Персидского залива и Европу.

    Как уточняет Fars, Иран на восточной границе устанавливает новое оборудование наблюдения, строит новые дороги и погранзаставы. На подмогу пограничникам направлены подразделения элитного воинского подразделения Корпус "стражей исламской революции" и отряды народного ополчения "басидж", отмечает Report со ссылкой на агентство ТАСС.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi