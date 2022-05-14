На восстановление Киева потребуется около 80 млн евро

Киеву нужно около 80 млн евро, чтобы восстановить поврежденные в результате бомбардировок жилые дома и объекты инфраструктуры.

Киеву нужно около 80 млн евро, чтобы восстановить поврежденные в результате бомбардировок жилые дома и объекты инфраструктуры.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Около 400 объектов повреждены в Киеве, в том числе более 200 жилых домов, около 70 объектов образования, а также больницы, детские дома и объекты транспортной инфраструктуры. Около 70-80 млн евро нужно для того, чтобы восстановить всю поврежденную инфраструктуру после полномасштабного вторжения", - отметил Поворозник.

По его словам, власти украинской столицы считают, что средства на восстановление надо брать как минимум из трех источников: государство, город и доноры, которые соглашаются помогать киевлянам вернуться к нормальной жизни.