Советник главы офиса президента: На восстановление Украины необходимо до 100 млрд в год

Для послевоенного восстановления Украины ежегодно потребуется 30-100 миллиардов долларов.
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По его словам, для поддержки макроэкономики необходимо 20-30 млрд долларов в год, и такая же сумма необходима для поддержки армии.
"Во время конференции в Лугано Украина задекларировала, что для восстановления страны нужно $750 млрд. Если мы получили такие инвестиции, то Украина была бы действительно развитой экономической страной", - сказал он.
Напомним, что ранее в швейцарском Лугано прошла Международная конференция по восстановлению Украины. По итогам мероприятия был утвержден соответствующий план.