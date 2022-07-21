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Советник главы офиса президента: На восстановление Украины необходимо до 100 млрд в год

Советник главы офиса президента: На восстановление Украины необходимо до 100 млрд в год Для послевоенного восстановления Украины ежегодно потребуется 30-100 миллиардов долларов.
В регионе
21 июля 2022 г. 04:07
Советник главы офиса президента: На восстановление Украины необходимо до 100 млрд в год

Для послевоенного восстановления Украины ежегодно потребуется 30-100 миллиардов долларов.

Как передает Report, об этом сказал советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов в ходе брифинга в медиацентре Украины.

По его словам, для поддержки макроэкономики необходимо 20-30 млрд долларов в год, и такая же сумма необходима для поддержки армии.

"Во время конференции в Лугано Украина задекларировала, что для восстановления страны нужно $750 млрд. Если мы получили такие инвестиции, то Украина была бы действительно развитой экономической страной", - сказал он.

Напомним, что ранее в швейцарском Лугано прошла Международная конференция по восстановлению Украины. По итогам мероприятия был утвержден соответствующий план.

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