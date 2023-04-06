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На вооружение ВМС Турции на днях поступит десантный корабль TCG ANADOLU

На вооружение ВМС Турции на днях поступит десантный корабль TCG ANADOLU Флагман ВМС Турции - десантный корабль TCG ANADOLU поступит на вооружение военно-морских сил страны в понедельник, 10 апреля.
В регионе
6 апреля 2023 г. 15:40
На вооружение ВМС Турции на днях поступит десантный корабль TCG ANADOLU

Флагман ВМС Турции - десантный корабль TCG ANADOLU поступит на вооружение военно-морских сил страны в понедельник, 10 апреля.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил глава Управления оборонпрома Турции Исмаил Демир.

По его словам, сдача военных судов планируется в течении 36 месяцев.

Демир отметил, что работы по размещению ударных беспилотников Bayraktar TB3 на борту самого большого военного судна страны завершатся уже в текущем году. Кроме того, на платформе судна смогут приземляться учебно-боевые самолеты Hürjet. Вместе с тем, о размещении ударных БПЛА Anka-3 говорить пока рано, отметил Демир.

TCG Anadolu, созданный в рамках проекта многоцелевого десантного корабля (LHD), способен перебрасывать в районы назначения силы численностью с батальон, не требуя дополнительной поддержки с основных мест базирования.

Длина судна TCG Anadolu - 231 метр, ширина - 32 метра. При полном снаряжении будет весить 27 436 тонн.

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Версия на английском языке ФотоLanding ship TCG ANADOLU to soon enter service with Turkish Navy

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