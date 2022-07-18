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На вооружение турецкой армии поступили системы защиты от беспилотников

На вооружение турецкой армии поступили системы защиты от беспилотников На вооружение турецкой армии впервые поступили системы борьбы с малогабаритными беспилотными летательными аппаратами (мини и микро БПЛА) "Шахин" (ŞAHİN 40 mm).
В регионе
18 июля 2022 г. 02:49
На вооружение турецкой армии поступили системы защиты от беспилотников

На вооружение турецкой армии впервые поступили системы борьбы с малогабаритными беспилотными летательными аппаратами (мини и микро БПЛА) "Шахин" (ŞAHİN 40 mm).

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Установка разработана флагманом турецкого оборонпрома - концерном ASELSAN.

Руководитель ведомства отметил, что комплекс отличается простотой транспортировки, развертывания и установки. Система расположена на буксируемом прицепе и имеет модульную конструкцию.

По его словам, системы "Шахин" могут быть успешно задействованы в охране особо важных объектов, государственной границы, а также в сфере противовоздушной обороны.

Кроме того, комплекс обладает функцией баллистического расчета по отношению к цели. Он также способен отслеживать цель, ориентируясь на позицию, передаваемую с радара.

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