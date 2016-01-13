​На военной базе России в Армении началась подготовка военнослужащих мотострелковых подразделений

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ На российской военной базе в Армении началась подготовка военнослужащих мотострелковых подразделений на полигонах Камхуд и Алагяз.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила пресс-служба Российского южного военного округа (ЮВО).

Отмечается, что в течение месяца с военнослужащими проведут полевые занятия в условиях высокогорья на высотах от 1,5 до 2,5 км над уровнем моря. На полевой выход привлечено более 1000 военнослужащих.