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    ​На военной базе России в Армении началась подготовка военнослужащих мотострелковых подразделений

    На полевой выход привлечено более 1000 военнослужащих

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ На российской военной базе в Армении началась подготовка военнослужащих мотострелковых подразделений на полигонах Камхуд и Алагяз.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила пресс-служба Российского южного военного округа (ЮВО).

    Отмечается, что в течение месяца с военнослужащими проведут полевые занятия в условиях высокогорья на высотах от 1,5 до 2,5 км над уровнем моря. На полевой выход привлечено более 1000 военнослужащих.

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