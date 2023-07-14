На уральском предприятии в результате разгерметизации баллона погиб один человек

Один человек погиб в результате разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана в одном из цехов Уральского электрохимического комбината в Новоуральске Свердловской области.

Один человек погиб в результате разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана в одном из цехов Уральского электрохимического комбината в Новоуральске Свердловской области.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

"Один человек погиб, остальные, кто был в цеху, эвакуировались, ЧП локализовано, угроза химического заражения отсутствует", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу в отделе по связям с общественностью УЭХК сообщали, что разгерметизация произошла в цехе № 53, по их данным один человек пострадал. Персонал эвакуирован, проводится санитарная обработка. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме. Опасность для жителей Новоуральска и сотрудников комбината отсутствует.

АО "УЭХК" - ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера, крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, поставляемого для обеспечения потребностей в ядерном топливе атомных электростанций и других ядерных энергетических установок. Входит в разделительно-сублиматный комплекс компании "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия - обогащенный уран - получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. В АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт.