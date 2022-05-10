На Урале и в Сибири в пожарах погибли 16 человек

Пожары уничтожили почти 1,3 тыс. строений в Курганской области, Красноярском крае, Кемеровской, Иркутской, Омской и Новосибирской областях, их жертвами стали 16 человек, еще 18 пострадали.

Пожары уничтожили почти 1,3 тыс. строений в Курганской области, Красноярском крае, Кемеровской, Иркутской, Омской и Новосибирской областях, их жертвами стали 16 человек, еще 18 пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян на совещании у президента РФ Владимира Путина.

По его словам, в общей сложности от пожаров пострадали 72 населенных пункта и восьми садоводческих товариществ. "С 28 апреля в Курганской области, а с 6 мая в пяти субъектах Сибирского федерального округа (Кемеровская область-Кузбасс, Красноярский край, Иркутская, Новосибирская, Омская области) в результате пожаров в 46 муниципальных образованиях, 72 населенных пунктах и восьми СНТ уничтожены огнем 1 298 строений, в том числе 730 жилых домов", - сообщил Чуприян. Он отметил, что без жилья остались почти 2 тыс. человек, в том числе 392 ребенка. Чуприян сообщил, что в результате пожаров погибли 16 человек, в том числе ребенок, еще 18 пострадали, 16 из них госпитализированы, включая шестерых пожарных.

Он отметил, что сложная обстановка с пожарами возникла на Урале и в Сибири в результате установившейся засушливой погоды, которая сопровождалась порывистым ветром до 25-30 м/ с.

Вместе с тем сотрудники МЧС и других служб, входящих в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, не допустили распространение пожаров более чем на 10 тыс. строений, в том числе 112 жилых домов, 28 школ, 17 детских садов, 12 медицинских учреждений, восемь домов культуры, два детских оздоровительных лагеря, два молочных комбината, две фермы, а также склад Росрезерва.

К тушению пожаров привлекались почти 2 тыс. человек, были задействованы 489 единиц техники, включая три пожарных поезда РЖД, а также авиация МЧС.