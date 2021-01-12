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На улице Низами Гянджеви в Тбилиси установлены новые таблички

На улице Низами Гянджеви в Тбилиси установлены новые таблички В столице Грузии, Тбилиси, на улице, носящей имя выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, установлены новые таблички Как передает грузинское бюро Report, на пяти табличках, подготовленных городским советом Тбилиси, имя и фа
В регионе
12 января 2021 г. 13:04
На улице Низами Гянджеви в Тбилиси установлены новые таблички

В столице Грузии - Тбилиси, на улице, носящей имя выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, установлены новые таблички.

Как передает грузинское бюро Report, на 5-ти табличках, подготовленных городским советом Тбилиси, имя и фамилия поэта написаны на грузинском и английском языках.

На расположенной в тбилисском районе Крцаниси небольшой улице, названной в честь Низами Гянджеви, в последние годы не встречались таблички с именем поэта. На старой табличке, сохранившейся на заборе одного из домов на улице, имя выдающегося представителя азербайджанской литературы было неверно написано на грузинском и русском языках как Гянджели.

В изданную в 2008 году энциклопедию "Тбилиси – улицы, проспекты, площади", автором которого является Ираклий Абашидзе, включена история улицы Низами Гянджеви. Согласно сборнику, улица в старинном тбилисском квартале Харпухи (именовалась Сейидабад в XVII веке – ред.) расположена между улицами Георгия Мерчули и Телети. Улица была создана в XIX веке и в 30-ые годы ХХ века была известна как поворот Низами Гянджеви.

Наряду с Тбилиси, носящие имя великого мыслителя улицы есть и в грузинском городе Кутаиси, Марнеульском и Гардабанском районах Грузии.

В этом году минует 880 лет со дня рождения яркого представителя восточной поэзии Низами Гянджеви. Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева 2021 год был объявлен "Годом Низами Гянджеви".

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Версия на азербайджанском языке ФотоTbilisidəki Nizami Gəncəvi küçəsinə yeni ünvan lövhələri vurulub

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