Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ На улицах Еревана размещены танки и другая бронетехника. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, на данный момент проспект Баграмян со стороны протестующих полностью закрыт, на перекрестке Баграмян-Демирчян – особо усиленный контроль, проведены два слоя колючей проволоки.

Проспект Баграмяна заполонен полицейской боевой техникой – водометная машина, на обозримом участке – не менее 2-х полицейских танков, 5-6 десятков автобусов, полных сил полицейских войск.

На территории протянута дополнительная колючая проволока.