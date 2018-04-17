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    На улицах Еревана размещены танки и другая бронетехника

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ На улицах Еревана размещены танки и другая бронетехника. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, на данный момент проспект Баграмян со стороны протестующих полностью закрыт, на перекрестке Баграмян-Демирчян – особо усиленный контроль, проведены два слоя колючей проволоки.

    Проспект Баграмяна заполонен полицейской боевой техникой – водометная машина, на обозримом участке – не менее 2-х полицейских танков, 5-6 десятков автобусов, полных сил полицейских войск.

    На территории протянута дополнительная колючая проволока. 

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