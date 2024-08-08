На украинско-российской границе закрылся гуманитарный коридор

В Сумской области Украины на 10 суток прекращает работать гуманитарный коридор на границе с Россией "Колотиловка-Покровка".

В Сумской области Украины на 10 суток прекращает работать гуманитарный коридор на границе с Россией "Колотиловка-Покровка".

Как передает Report , об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она посоветовала украинцам, которые хотят выехать из оккупированных пунктов, воспользоваться гуманитарным коридором "Мокраны-Доманово" через Беларусь.

"При необходимости, обратитесь, пожалуйста, на нашу горячую линию по номеру 15-48, в частности, если есть проблемы с документами или любые другие. Мы поможем", - добавила Верещук.

Напомним, что в Сумской области Украины накануне объявили обязательную эвакуацию из 23 населенных пунктов.