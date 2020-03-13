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На Украине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

На Украине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате коронавируса, умерла женщина в Житомирской области, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. 

На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.

По информации Минздрава, под наблюдением врачей находятся близкие родственники погибшей, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала.

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