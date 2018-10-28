На Украине призвали взрывать российские военные склады

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины и советник министра внутренних дел Татьяна Черновол призвала взрывать военные склады в России. Как сообщает Report, об этом она заявила в эфире программы "Эхо Украины" на телеканале "Прямой".

"Знаете, у нас такая беда — в последнее время взрывались наши склады с боеприпасами. Знаете, такие же склады есть на оккупированной территории, которые стреляют в нас, такие же есть на границе с Украиной с российской стороны, те, что стреляют в нас", — приводит слова Черновол РИА Новости.

При этом советник Арсена Авакова посетовала, что "никакого ответа на диверсии на украинских складах не произошло".

За последнее время на Украине произошло несколько крупных пожаров на арсеналах.