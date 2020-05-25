В Украине открыли платные камеры в СИЗО

Министерство юстиции Украины открыло в следственном изоляторе Чернигова платные камеры с улучшенными условиями размещения, сообщает Report со ссылкой на RT.

Как говорится в сообщении на сайте Минюста, стоимость платных камер в Черниговском СИЗО составляет: в сутки — 500 гривен (около 20 долларов США), за неделю — 1,6 тыс. гривен (60 долларов США), за месяц — 3,5 тыс. гривен (131 доллар США).

За эту плату заключённым будут предоставляться места в камерах с улучшенными бытовыми условиями.

К эксперименту ранее присоединились СИЗО Киева и Львова, на очереди платные камеры в Харькове и Одессе.